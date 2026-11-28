Chứng khoán nâng tầm chất lượng và vị thế

Ngành chứng khoán Việt Nam đã đón dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ra đời của thị trường chứng khoán cách đây ba thập kỷ là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhìn lại hành trình 30 năm, Thủ tướng biểu dương những thành tựu vượt bậc mà thị trường đã đạt được. Từ phiên giao dịch đầu tiên vào năm 2000 chỉ với hai cổ phiếu niêm yết và mức vốn hóa 450 tỷ đồng, đến nay quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP.

Thị trường hiện quy tụ hơn 1.500 công ty đại chúng, thu hút trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư, với giá trị giao dịch bình quân trong 10 tháng đầu năm 2026 vượt mức 25.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Kể từ năm 2005 đến nay, hơn 8,2 triệu tỷ đồng vốn đã được khơi thông qua kênh chứng khoán để phục vụ đầu tư phát triển của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, dấu mốc chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026 đã khẳng định sự trưởng thành về chất, mở cánh cửa đón nhận các dòng vốn ngoại quy mô lớn và dài hạn.

Những kết quả ấn tượng này chứng minh thị trường đã làm thay đổi căn bản phương thức huy động và phân bổ nguồn lực quốc gia, thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao chuẩn mực quản trị và tạo lập kênh tích lũy tài sản hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026) ngành chứng khoán. Ảnh: SSC

Bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nhu cầu vốn cho hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là rất lớn. Bối cảnh đó đặt lên vai thị trường chứng khoán trọng trách nặng nề hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngành chứng khoán bước vào chặng đường phát triển mới với khí thế mới, tầm vóc mới và những thành tựu to lớn hơn nữa".

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, Việt Nam không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn hay thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất thực tế, năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia. Do đó, phát triển thị trường phải đi vào thực chất, minh bạch, an toàn và bền vững, không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng nóng trong ngắn hạn.

Để hiện thực hóa sứ mệnh đó, Thủ tướng chỉ đạo toàn ngành tập trung vào ba định hướng chiến lược. Trước hết là tạo đột phá về thể chế, lấy chất lượng môi trường đầu tư làm lợi thế cạnh tranh. Khuôn khổ pháp lý phải bảo đảm kỷ cương nhưng đồng thời phải mở đường cho đổi mới sáng tạo, tháo gỡ triệt để rào cản về sở hữu nước ngoài, hoàn thiện cơ chế giao dịch và nâng cao chuẩn mực công bố thông tin theo thông lệ quốc tế.

Thứ hai, thị trường chứng khoán phải trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng thương mại. Mục tiêu đặt ra là huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn trong giai đoạn 2026-2030, đưa quy mô vốn hóa cổ phiếu đạt 120% GDP và dư nợ trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP vào năm 2030. Đi liền với đó là giải pháp phát triển các quỹ hưu trí, quỹ đầu tư chuyên nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp FDI đủ điều kiện niêm yết, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận để bảo vệ nhà đầu tư.

Thứ ba là đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, vận hành hệ thống thanh toán bù trừ chuẩn mực và chủ động đối thoại để giữ chân các định chế tài chính quốc tế.

Xây dựng chứng khoán Việt Nam an toàn và bền vững

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cam kết xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững. Ảnh: SSC

Tiếp thu những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định những kết quả sau ba thập kỷ là nền tảng quý báu, nhưng chặng đường phía trước đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về tính minh bạch, năng lực chống chịu và mức độ hội nhập.

Trong bối cảnh đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, việc khơi thông nguồn lực tư nhân và dòng vốn quốc tế qua thị trường chứng khoán mang tính quyết định. Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải chuyển hóa ngay những định hướng của Thủ tướng thành các giải pháp cụ thể.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định: "Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững".

Người đứng đầu Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp để thị trường tài chính thực sự trở thành động lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương kỳ vọng chứng khoán trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng. Ảnh: SSC

Cũng tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã điểm lại những mốc son lịch sử từ ngày 28/11/1996 khi Ủy ban được thành lập theo Nghị định 75 của Chính phủ, đến ngày 28/7/2000 khi tiếng cồng khai trương phiên giao dịch đầu tiên vang lên, và dấu mốc ngày 21/9/2026 khi thị trường chính thức bước vào rổ chỉ số toàn cầu FTSE GEIS.

Bà Phương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cùng sự đồng hành của các thế hệ cán bộ, doanh nghiệp và nhà đầu tư từ những ngày đầu "khai sơn, phá thạch" đầy gian khó.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: "Mục tiêu xuyên suốt của ngành là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế".

Bà Vũ Thị Chân Phương khẳng định, kế thừa thành quả 30 năm, toàn ngành chứng khoán sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực giám sát thực thi, đa dạng hóa sản phẩm tài chính xanh và nâng tầm quản trị công ty tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.