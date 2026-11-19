Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ ba, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: THANH GIANG)

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ý kiến tại phiên họp cho rằng, năm 2027 có ý nghĩa bản lề để tạo bứt phá cho cả giai đoạn 2026-2030. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung nhiệm vụ thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững. Cụ thể hóa phong trào thi đua vào việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong thi đua, khen thưởng. Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Lực lượng quân đội cùng với các địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 3.895 hài cốt liệt sĩ; tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại lễ phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, các tổ chức kinh tế đã đăng ký ủng hộ 12.000 tỷ đồng để xây nhà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh hạng 1/4 và hỗ trợ con liệt sĩ. Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ ba, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. (Ảnh: THANH GIANG)

Các ý kiến tại phiên họp cho rằng, năm 2027 có ý nghĩa bản lề để tạo bứt phá cho cả giai đoạn 2026-2030. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng cần tập trung nhiệm vụ thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số bền vững. Cụ thể hóa phong trào thi đua vào việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt lưu ý việc gắn phong trào thi đua với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đóng góp cho việc giải quyết thủ tục hành chính một cửa, cung cấp các thủ tục dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ,chúng ta tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức phong trào thi đua, đó là phong trào quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đây là một phong trào lớn. Bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục duy trì các phong trào đã đi vào thực tiễn cuộc sống, đã rất hiệu quả. Hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc và lấy mỗi người dân làm trung tâm và chủ thể, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước”.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, chúng ta đăng cai Hội nghị APEC 2027, đây là một dịp rất quan trọng để quảng bá về văn hóa, về đất nước, về con người Việt Nam, cũng là dịp để phát triển công nghiệp văn hóa. Do đó là có thể là nghiên cứu một hình thức phát động thi đua liên quan đến văn hóa để gắn với Tuần lễ Cấp cao APEC, tạo thành khí thế thi đua sôi nổi, không chỉ của Phú Quốc mà còn của cả nước.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức phong trào thi đua, đó là phong trào quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đây là một phong trào lớn. Bên cạnh đó vẫn phải tiếp tục duy trì các phong trào đã đi vào thực tiễn cuộc sống, đã rất hiệu quả. Hướng phong trào thi đua yêu nước vào việc khơi dậy sức mạnh nội sinh của dân tộc và lấy mỗi người dân làm trung tâm và chủ thể, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước”.

Phát biểu mở đầu Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa theo từng ngành, từng lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng yêu cầu tập trung việc tổ chức thực hiện hiệu quả khuôn khổ pháp luật mới nhằm tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, khích lệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh các dự án trọng điểm quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm, ma túy. Đồng thời, thi đua phải gắn với đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm chiến lược, sản phẩm lõi thương mại hóa ngay trong năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa theo từng ngành, từng lĩnh vực. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đặc biệt lưu ý việc gắn phong trào thi đua với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều này cũng đóng góp cho việc giải quyết thủ tục hành chính một cửa, cung cấp các thủ tục dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Càng giảm được chi phí, càng giảm được thời gian tuân thủ thì càng đóng góp tốt cho tăng trưởng và xây dựng được lòng tin và tạo hiệu ứng rất lớn. Thước đo cuối cùng là người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ những các phong trào thi đua.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, báo cáo tại Phiên họp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng chỉ đạo triển khai quyết liệt các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ; hoàn thiện quy định về danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đẩy nhanh chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đầu tư trang thiết bị xác định ADN hài cốt liệt sĩ và rà soát, hoàn thiện nhà ở cho người có công.

Đối với Năm APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc và khoảng 8 địa phương trên cả nước, Thủ tướng đề nghị phát động từ tháng 12/2026 phong trào thi đua xây dựng môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, cởi mở, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.