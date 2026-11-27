Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith từ sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua.

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: Quang Vinh

Tháng 12/2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm, nâng quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm cao mới là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước tới cúi chào quân kỳ. Ảnh: Quang Vinh

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Quang Vinh

Trong năm 2025, hai đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gặp nhau 6 lần và cùng nhau trao đổi nhiều nội dung sâu rộng, toàn diện và thực chất về các vấn đề cốt lõi làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: Quang Vinh

Cùng với quan hệ chính trị-ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 1,88 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong những năm tới.

Nhiều dự án của Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn Việt Nam tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith và đoàn Lào tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm để cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.