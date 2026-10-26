Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Ba Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: Quang Vinh

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10.

Chuyến thăm diễn ra 16 năm sau chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan vào năm 2010, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Ba Lan đang phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: Quang Vinh

Sau lễ đón, hai Thủ tướng và đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận, thống nhất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trong hơn 75 năm qua, mối quan hệ Việt Nam - Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo...

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: Quang Vinh

Nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Việt Nam và Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á, với kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,3 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), được đưa vào thực thi từ ngày 1/8/2020, cũng góp phần củng cố triển vọng hợp tác giữa hai nước. Ba Lan cũng đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào tháng 11/2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk - Ảnh: Quang Vinh

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan trong ASEAN.