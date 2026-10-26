Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan kể từ năm 2010, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Tham dự lễ đón có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk cùng đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước tới, cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk tiến hành cuộc gặp hẹp, trước khi dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước bước vào hội đàm. Nội dung tập trung đánh giá kết quả hợp tác song phương thời gian qua, đồng thời trao đổi các định hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ba Lan trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Hơn 75 năm vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống

Việt Nam và Ba Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trải qua hơn 75 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học, giáo dục và đào tạo.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ba Lan trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế và thương mại ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Hiện Việt Nam và Ba Lan là những đối tác thương mại hàng đầu của nhau tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông Âu. Trong sáu tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Mở rộng không gian hợp tác trong giai đoạn mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk diễn ra trong bối cảnh hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Đây không chỉ là dịp củng cố tin cậy chính trị và tăng cường trao đổi cấp cao, mà còn thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng trong ASEAN.

Trên phương diện kinh tế, chuyến thăm mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và tháo gỡ những rào cản đối với hàng hóa của hai nước.

Đáng chú ý, những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như chuyển đổi số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được kỳ vọng sẽ trở thành những hướng hợp tác mới.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và tiềm năng hợp tác kinh tế còn nhiều dư địa, chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ Việt Nam – Ba Lan bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.