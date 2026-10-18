Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Brigitte Haas trên cương vị Thủ tướng, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và Liechtenstein trao đổi đoàn cấp cao kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008.

Trong không khí trang nghiêm của lễ đón, quốc thiều Việt Nam và Liechtenstein vang lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas cùng thực hiện nghi thức chào cờ hai quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas.

Thủ tướng hai nước cùng chụp ảnh lưu niệm, bắt tay tại sảnh lớn Trụ sở Chính phủ trước khi bắt đầu cuộc hội đàm.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của bà Brigitte Haas trên cương vị Thủ tướng, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam và Liechtenstein trao đổi đoàn cấp cao kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Trước đó vào năm 2012, Hoàng tử Alfred, người đứng thứ 36 trong danh sách kế vị, đã đến thăm Việt Nam trên tư cách Chủ tịch Hội đồng tư vấn Quỹ Hòa bình quốc tế.

Công quốc Liechtenstein nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo, có diện tích 160 km² với dân số khoảng 40.000 người. Liechtenstein là thành viên của Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), cùng với Thụy Sĩ, Na Uy và Iceland. Năm 2024, Liechtenstein chính thức trở thành nước thành viên thứ 191 của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD. Liechtenstein có 1 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD.