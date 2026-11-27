Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) vào ngày 27-28/11.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith đứng bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu đoàn cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam. Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào. Đại diện thiếu nhi kính tặng Thủ tướng Saleumxay Kommasith những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc lần lượt cử Quốc thiều hai nước.

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước tới cúi chào Quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Hai Thủ tướng cúi chào Quân kỳ. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm để cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiến tới phòng hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Hai Thủ tướng chụp ảnh chung trước khi hội đàm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 của Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Phu nhân là một sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 và Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.