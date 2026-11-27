Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith trên cương vị mới. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của hai nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam những tình cảm nồng ấm, tình đồng chí, anh em thân thiết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thời gian qua, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, trong năm 2026, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí, anh em.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5-10 tỷ USD trong thời gian tới.

Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả, gắn với việc thực hiện thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương. Việt Nam và Lào phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng.