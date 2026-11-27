Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công (ACMECS).

Cùng tham gia đoàn có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Thongsalith Mangnomek; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Santiphab Phomvihane; Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong; Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Suansavanh Viyaketh; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Leklay Sivilay; Bộ trưởng Công thương Malaithong Kommasith; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Linkham Douangsavanh; Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Santisouk Simmalavong; Thứ trưởng An ninh Khonsavanh Somphaxay; Thứ trưởng Quốc phòng Kongthong Soukhavong; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh...

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Saleumxay Kommasith và đoàn.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam và dự hai hội nghị đa phương.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn cấp cao Lào.

Thiếu nhi Thủ đô chào mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào, sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng Lào vào đầu tháng 10 vừa qua. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 và hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội đàm

Thủ tướng Saleumxay Kommasith phát biểu

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith

Trần Thường