Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, tối 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10. Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại Trụ sở Chính phủ.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước tới cúi chào quân kỳ.

Hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh nhận định chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại hội đàm.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Sau hội đàm là Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.