Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai Thủ tướng đã cùng duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas đã tiến hành hội đàm.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Một số hình ảnh tại Lễ đón Thủ tướng Brigitte Haas và đoàn đại biểu cấp cao Công quốc Liechtenstein:

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas tại lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đứng trên bục danh dự tại lễ đón. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas cúi chào quân kỳ. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas tại lễ đón. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas tiến hành hội đàm. Ảnh: PHƯƠNG LINH

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN