Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 2 của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan, chuyến thăm lần đầu tiên diễn ra cách đây 16 năm. Trước khi đến Hà Nội, nhà lãnh đạo Ba Lan đã dừng chân ở Đà Nẵng và có một số hoạt động tại địa phương từ ngày 23/10.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam tại lễ đón chính thức sáng 26/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trong hơn 76 năm qua, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo...

Hiện Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan tăng liên tục; 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái). Cùng với những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người.