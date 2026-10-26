Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk

Hai Thủ tướng bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác.

Hôm nay, Thủ tướng Donald Tusk cũng sẽ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Lễ đón Thủ tướng Ba Lan thăm chính thức Việt Nam

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 4/2/1950. Năm 2025, hai nước đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại mở cửa hướng về châu Á, Ba Lan rất coi trọng vai trò, vị trí của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Giai đoạn những năm 1960-1990, Ba Lan giúp đào tạo hơn 4.000 sinh viên và cán bộ khoa học Việt Nam và hơn 3.500 công nhân lành nghề, chủ yếu trong các ngành than, đóng tàu.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ba Lan năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Một số lĩnh vực đang phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác là du lịch, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo.

Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người.

Trần Thường