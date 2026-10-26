Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu Đoàn cấp cao Ba Lan thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón. (Ảnh: Minh Châu)

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp, trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Trong hơn 75 năm qua, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo...

Hiện Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu, đóng vai trò như cửa ngõ phân phối hàng Việt Nam vào thị trường Trung Đông Âu nhờ vị trí logistics thuận lợi và mạng lưới bán lẻ phát triển.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ba Lan tăng liên tục; 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 2,6 tỷ USD, (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Minh Châu)

Ngoài những lĩnh vực thương mại và đầu tư truyền thống, hai nước đang ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và những lợi thế kinh tế bổ trợ lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - Ba Lan đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Vì vậy, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều cơ hội để phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới.