Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) chiều ngày 25/10, bắt đầu các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10.

Sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trong nhiệm kỳ Thủ tướng Ba Lan lần này.

Trong tiếng nhạc chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước lên bục danh dự tại sảnh chính Trụ sở Chính phủ.

Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Toàn cảnh lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Trụ sở Chính phủ.

Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk bước tới cúi chào quân kỳ.

Hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/2/1950. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2024. Một số lĩnh vực đang phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác là du lịch, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.