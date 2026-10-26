Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Cùng dự Lễ đón có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Chuyến thăm diễn ra 16 năm sau chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan và gần hai năm sau chuyến thăm Warsaw của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Donald Tusk nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ba Lan và Việt Nam hiện là những nền kinh tế hàng đầu tại khu vực. Ba Lan là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao ở Đông Nam Á và châu Á nói chung. Điều này mở ra những cơ hội mới cho hai nước.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đặt vòng hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk tại lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk đứng trên bục danh dự tại lễ đón. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk cúi chào quân kỳ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN