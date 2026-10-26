Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trong nhiệm kỳ Thủ tướng Ba Lan lần này. Chuyến đi diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sáng ngày 26/10 tại Hà Nội.

Trước khi đến Hà Nội, nhà lãnh đạo Ba Lan đã dừng chân ở Đà Nẵng và có một số hoạt động tại địa phương từ ngày 23/10. Tháp tùng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk có lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Đại học; Ngoại giao; Phát triển và Công nghệ; Tài sản Nhà nước...

Lãnh đạo hai nước cùng duyệt đội danh dự.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch song phương duy trì tăng đều qua các năm, đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trong nhiệm kỳ Thủ tướng Ba Lan.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Hai bên có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao.