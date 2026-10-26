Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)