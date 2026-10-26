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Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Sáng 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk giới thiệu với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành viên đoàn Ba Lan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-le-don-thu-tuong-ba-lan-post1144219.vnp