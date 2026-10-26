Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ba Lan

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế (Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026).