Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026.

Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA-gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) và quá trình đàm phán đã kết thúc ngày 2/7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước, mà ở khả năng một nền kinh tế rất nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Mặt khác, đây cũng là dịp để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới./.