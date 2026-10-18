Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19-10.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas dẫn đầu Đoàn cấp cao Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Brigitte Haas dẫn đầu Đoàn cấp cao Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới; chứng kiến lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas, sáng 18-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA - gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein).

Chuyến thăm là dịp để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Trước đó, tối 17-10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.

>> Hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón và hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas, sáng 18-10. Ảnh: QUANG PHÚC