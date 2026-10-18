Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Liechtenstein

Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10/2026.

Tham dự lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Brigitte Haas cúi chào quân kỳ, duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao dự lễ đón.

Từ khi thiết lập quan hệ đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA-gồm 4 nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) và quá trình đàm phán đã kết thúc ngày 2/7/2026.

Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas.

Điều đáng chú ý của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước, mà ở khả năng một nền kinh tế rất nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Mặt khác, đây cũng là dịp để hai nước tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác triển khai hiệu quả các hiệp định song phương và đa phương mà hai nước là thành viên; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam tại Đông Nam Á.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới và chứng kiến lễ ký hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.