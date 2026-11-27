Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) trong hai ngày 27 và 28-11.

Chiều 27-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm để cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất.

Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỷ USD với 300 dự án.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 2,1 tỷ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 - 10 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Chùm ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, chiều 27-11. Ảnh: QUANG PHÚC