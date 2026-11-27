Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau đó, hai Thủ tướng tiến lên bục danh dự, nghe Quốc thiều hai nước. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Minh Châu)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Minh Châu)

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thống nhất.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith từ sau khi được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào hồi tháng 10/2026 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung. (Ảnh: Minh Châu)

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962, quan hệ Việt Nam - Lào luôn gắn bó bền chặt, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Tháng 12/2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai bên nhất trí làm sâu sắc nội hàm, nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới là "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của Thủ tướng Lào tại Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) tại Hà Nội lần này cũng phản ánh sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, liên kết và phát triển bền vững, vì lợi ích của các quốc gia và người dân trong khu vực.