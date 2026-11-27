Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11) vào ngày 27 và 28/11.

Chiều 27/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại lễ đón chính thức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chụp ảnh chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tại hội đàm.