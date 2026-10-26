Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10/2026.
Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thu-tuong-ba-lan-post1144328.vnp