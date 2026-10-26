Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Khi đoàn xe chở Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tiến vào Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các em thiếu nhi Thủ đô có mặt tại thảm đỏ. Dự Lễ đón Thủ tướng Ba Lan có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Các em thiếu nhi Thủ đô trao tặng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk những bó hoa tươi thắm. Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan được vun đắp qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bước trên thảm đỏ lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Ba Lan và Quốc thiều Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ, hai nhà lãnh đạo duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào ngày 4/2/1950. Hiện nay, Ba Lan là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Trong chiến lược đối ngoại mở cửa, hướng tới châu Á, Ba Lan đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam, đồng thời xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của nước này tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk và Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ đón. Quan hệ kinh tế song phương tiếp tục phát triển, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước. Bên cạnh thương mại, hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người, đóng vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu và tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Trên nền tảng quan hệ hiện có, Việt Nam và Ba Lan có thể mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ số, năng lượng xanh, công nghệ lượng tử và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Việc phát huy thế mạnh bổ trợ, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu sẽ góp phần tạo động lực mới cho quan hệ kinh tế, khoa học và công nghệ giữa hai nước, hướng tới phát triển bền vững.

Theo TTXVN, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Donald Tusk là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và có những điều kiện thuận lợi để phát triển lên tầm cao mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN. Cùng với đó, chuyến thăm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, cải thiện điều kiện tiếp cận thị trường và tháo gỡ các rào cản đối với hàng hóa hai nước.

Trước lễ đón chính thức tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.