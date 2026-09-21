Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp về phát triển giáo dục và đào tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành về phát triển giáo dục và đào tạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)