Với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước khai mạc Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự các Hội nghị

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự các Hội nghị

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị

Với chủ đề “Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng”, Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm củng cố tình đoàn kết, gắn kết chiến lược và nâng tầm hợp tác tiểu vùng Mekong trong bối cảnh cục diện thế giới nhiều biến động, tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực; huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho các hợp tác.

Toàn cảnh Hội nghị ACMECS 11

Hợp tác CLMV được thành lập năm 2004 trong bối cảnh bốn nước đứng trước yêu cầu tăng tốc phát triển, theo kịp tiến trình liên kết ASEAN. Qua hơn 20 năm hoạt động, hợp tác CLMV đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân giữa các thành viên, củng cố lòng tin và hợp tác giữa các nước Mekong trong giải quyết các thách thức chung.

Toàn cảnh Hội nghị ACMECS 11

Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 được tổ chức tại Việt Nam sau 10 năm kể từ thời điểm lần đầu tiên đăng cai Hội nghị Cấp cao CLMV 8. Đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị ACMECS 11

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định tinh thần tích cực, chủ động và đóng góp có trách nhiệm đối với hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, cũng như chủ động đóng góp vào việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trên cương vị Chủ tịch CLMV năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Cấp cao lần thứ 12 và cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về: kết nối bốn nền kinh tế để phát huy thế mạnh của mỗi nước, cộng hưởng thành sức mạnh chung, không gian phát triển cho cả bốn nước và huy động nguồn lực để thực hiện những dự án mà các nước cùng ưu tiên.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS 11

Các nhà lãnh đạo trao đổi các giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các nước trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ và các nhà lãnh đạo CLMV dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố chung, xác lập định hướng hợp tác cho giai đoạn tới với những bước chuyển quan trọng cho hợp tác chung cũng như công cuộc phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Hội nghị

Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 diễn ra ngay sau Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 với chủ đề: "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững". ACMECS là cơ chế hợp tác nội khối duy nhất của tiểu vùng hội tụ đầy đủ cả năm nước Mekong – Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị chiến lược của cơ chế này nằm ở quyền chủ động của năm nước trong việc xác định những lợi ích chung và lựa chọn cách hợp tác với bên ngoài.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Hội nghị

Tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng các nhà lãnh đạo trao đổi về những ưu tiên chung của năm nước. Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên phối hợp chặt chẽ hơn, đóng góp tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, để những thành quả hợp tác đến được người dân và doanh nghiệp mỗi nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul dự Hội nghị

Những trao đổi và kết quả của các cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước thành viên tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác của hai cơ chế, góp phần củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là ở cấp cao. Hội nghị cũng sẽ tạo thêm cơ sở để các nước gắn sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước láng giềng và của toàn tiểu vùng, cùng nhau xây dựng không gian phát triển chung và phối hợp hành động vì một tiểu vùng Mekong hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.