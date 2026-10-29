Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027

Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017. Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ về nội dung; cơ sở vật chất, hậu cần; lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; vận động và huy động nguồn lực. Cho tới nay, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Thủ tướng khẳng định việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp./.