Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tiến độ chuẩn bị Năm APEC 2027

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan.

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017. Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi sự chuẩn bị toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ về nội dung; cơ sở vật chất, hậu cần; lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; vận động và huy động nguồn lực. Cho tới nay, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác chuẩn bị phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẳng định việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, đồng thời là cơ hội kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác chuẩn bị phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng.

Về công tác hậu cần, lễ tân, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, văn hóa phục vụ năm 2027, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiểu ban tuyên truyền, văn hóa tập trung hoàn thiện các đầu việc, nhất là những công việc phục vụ các hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc và việc nhận chuyển giao vai trò chủ nhà cho năm Chủ tịch APEC 2027./.