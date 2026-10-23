Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ sẽ nghiên cứu cơ chế mua sắm trực tiếp cho bệnh viện, cơ sở y tế

Chiều 23/10, tại phiên thảo luận ở Tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng – ĐBQH đoàn TP Hải Phòng cho ý kiến về dự án sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Miễn thuế suất ăn trường học, bệnh viện để nâng cao chất lượng phục vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung 3 luật thuế lần này nhằm thể chế hóa Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của Bộ Chính trị.

Đề cập đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng cho rằng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp từ các đơn vị này không lớn.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Lê Bảo

"Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát để xác định con số cụ thể, song ý nghĩa mà chính sách mang lại lớn hơn nhiều so với số thu ngân sách giảm do miễn thuế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, việc kiểm soát chi phí của các đơn vị cung cấp suất ăn không phức tạp, bởi hệ thống hóa đơn, chứng từ tài chính hiện nay tương đối đầy đủ, cho phép bóc tách các khoản chi phí đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thuế chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện. Các cơ sở giáo dục và y tế hoàn toàn có thể kiểm soát chi phí của những đơn vị cung cấp dịch vụ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Lê Bảo

"Chính sách này sẽ tăng cường được chất lượng suất ăn, phục vụ cho học sinh và người bệnh", Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm phải được xem xét riêng và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Dù có được miễn thuế hay không, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn phải là yêu cầu ưu tiên hàng đầu, không thể vì thực hiện chính sách ưu đãi thuế mà ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm.

Liên quan đến thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Thủ tướng tán thành ý kiến của các đại biểu Quốc hội về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định.

Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ khái niệm đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, bảo đảm quy định cụ thể, dễ áp dụng và khả thi trong thực tế.

"Đồng thời tránh chồng chéo về thuế suất với các quy định của Luật Đất đai. Phải phân định rõ mức thuế suất này áp dụng cho đối tượng nào, thời điểm nào áp dụng và mức như thế nào, đảm bảo đồng bộ, thống nhất", Thủ tướng lưu ý.

Sửa Luật Đấu thầu, tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm y tế

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, một trong những nội dung quan trọng là phân định rõ hoạt động đấu thầu theo Luật Đấu thầu và pháp luật chuyên ngành, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực đặc thù như y tế, KHCN và năng lượng.

Theo đó, các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu vẫn thực hiện đấu thầu theo quy định chung, trong khi những hoạt động đặc thù sẽ áp dụng pháp luật chuyên ngành.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ nghiên cứu quy định về mua sắm trực tiếp cho các bệnh viện. Ảnh: Lê Bảo

Dự thảo cũng tăng quyền chủ động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quyết định đấu thầu, mua sắm, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Các hành vi bị cấm, thẩm quyền xử lý vi phạm và trách nhiệm của các bên cũng được quy định rõ hơn.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề cập việc tiếp tục rà soát các quy định về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Đây là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế và yêu cầu bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

"Chính phủ sẽ nghiên cứu quy định về mua sắm trực tiếp cho các bệnh viện, các cơ sở y tế và một số lĩnh vực đặc thù, nhằm giảm khâu trung gian, tiết giảm chi phí", Thủ tướng nói thêm.