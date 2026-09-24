Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các vấn đề quan trọng trong giáo dục và đào tạo
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện NQ số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-chi-dao-cac-van-de-quan-trong-trong-giao-duc-va-dao-tao-post1388553.html