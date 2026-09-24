Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các vấn đề quan trọng trong giáo dục và đào tạo

Hơn 10 năm trước, IELTS chủ yếu được biết đến như một chứng chỉ chứng minh năng lực tiếng Anh, phục vụ du học và học tập trong môi trường quốc tế. Sau đó, chứng chỉ này được sử dụng để xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp, quy đổi điểm và cộng điểm trong tuyển sinh đại học.