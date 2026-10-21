Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần có cơ chế để người bệnh tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với giá hợp lý

Sáng 21/10, tại phiên thảo luận ở Tổ về các dự án luật sửa đổi thuộc lĩnh vực y tế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cơ chế mua sắm, đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, cắt giảm khâu trung gian, bảo đảm người bệnh được tiếp cận với mức giá hợp lý.

Phiên thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Lâm Hiển

Cắt giảm khâu trung gian, đổi mới cơ chế mua sắm

Đặt vấn đề về chênh lệch giá mua sắm giữa các cơ sở y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu thực tế các bệnh viện tư nhân có thể mua thuốc và trang thiết bị y tế với mức giá phù hợp, trong khi bệnh viện công và Nhà nước lại chưa làm được điều tương tự.

Thủ tướng cho biết đã trao đổi với Bộ Y tế về việc nghiên cứu kinh nghiệm mua sắm, đấu thầu của các bệnh viện tư nhân, làm rõ nguyên nhân và tìm giải pháp phù hợp. Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng là có đủ quyết tâm thay đổi cơ chế, cắt giảm các khâu trung gian hay không. Việc quản lý giá thuốc và trang thiết bị y tế cần được triển khai quyết liệt, tương tự các giải pháp đang thực hiện trong lĩnh vực xăng dầu, điện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: Lâm Hiển

Liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, Thủ tướng cho biết mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ là phải sửa đổi bằng được.

Thủ tướng nhấn mạnh, có những nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu, ví dụ như việc xây dựng một đạo luật riêng về trang thiết bị y tế, sau này có thể tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội xem xét, ban hành. "Nhưng trước mắt, những vấn đề cấp bách phải được sửa đổi ngay. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra thực tế các hãng dược chưa được tiếp cận trực tiếp thị trường mà phải thông qua doanh nghiệp trung gian, tạo ra những kẽ hở trong hoạt động mua bán. Trong khi đó, phần lớn trang thiết bị y tế và nhiều loại thuốc, nhất là thuốc biệt dược, vẫn phải nhập khẩu. Sản xuất thuốc trong nước cũng phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, trong khi năng lực đáp ứng nhu cầu còn hạn chế.

Nhà nước phải quản lý chặt chẽ giá thuốc, thiết bị y tế

Đề cập quan điểm cho rằng giá thuốc và trang thiết bị y tế cần vận hành theo cơ chế thị trường, Thủ tướng nhấn mạnh không thể áp dụng hoàn toàn cách tiếp cận này đối với lĩnh vực khám, chữa bệnh. Thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ trực tiếp sức khỏe người dân, trong khi điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, khả năng chi trả của nhiều người bệnh còn hạn chế.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 3. Ảnh: Lâm Hiển

“Đồng ý là các doanh nghiệp phải có lợi nhuận nhưng phải ở mức hợp lý. Nhà nước phải có cơ chế bảo đảm người bệnh được sử dụng thuốc và trang thiết bị y tế với mức giá phù hợp khả năng chi trả”, Thủ tướng nói. Qua các đánh giá, khảo sát về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh, số tiền người bệnh phải tự chi trả vẫn ở mức cao.

Thủ tướng cho biết Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, bảo đảm các quy định liên quan đến trang thiết bị y tế công khai, minh bạch.

Theo đó, cần xây dựng cơ chế mua sắm phù hợp với từng nhóm thuốc, trang thiết bị y tế; xác định rõ mặt hàng cần đấu thầu tập trung và mặt hàng có thể để bệnh viện trực tiếp đàm phán, mua sắm theo quy định pháp luật. Nhà nước phải quản lý chặt chẽ giá thuốc, trang thiết bị y tế, không để giá cả hoàn toàn do cơ chế thị trường điều tiết.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu cơ chế đàm phán trực tiếp với các hãng dược, doanh nghiệp sản xuất thuốc và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế hoặc chuyên gia của Bộ có thể trực tiếp mời các hãng sản xuất tham gia đàm phán; với mặt hàng đại trà có thể tổ chức đấu thầu, còn mặt hàng chuyên biệt có thể áp dụng hình thức đàm phán giá.