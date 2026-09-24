Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cán bộ lãnh đạo Hải Phòng cần có tư duy chiến lược, năng lực kiến tạo

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Thị Hiền và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát. Về phía Hải phòng có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Sỹ Hiệp; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2; công tác triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới; đánh giá cán bộ từng bước thực chất hơn; đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường; công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ được chú trọng.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố Hải Phòng đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo sau hợp nhất, đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Đối với việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Đợt 1, có 2 hạn chế, tồn tại đã được khắc phục hoàn toàn, 1 hạn chế được thực hiện thường xuyên. Đợt 2, 1/204 hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục hoàn toàn, 2 hạn chế cơ bản được khắc phục; 17/20 hạn chế còn lại đã có kế hoạch, lộ trình và thời hạn khắc phục cụ thể.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương, kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong các nội dung đã thực hiện kiểm tra, giám sát mà thành phố Hải Phòng cần khắc phục trong thời gian tới; cũng như đưa ra một số kiến nghị, đề xuất trong công tác chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo chuẩn bị một cách rất nghiêm túc, phối hợp tích cực và đã có báo cáo giải trình đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Thủ tướng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản; đội ngũ cán bộ đã có sự phát triển, nâng cao chất lượng, có tư duy đổi mới; trình độ kiến thức và năng lực lãnh đạo, điều hành ngày càng tiến bộ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Một số cán bộ cơ sở đã và đang được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; cũng như đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, của Thành ủy.

Thành ủy cũng đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng hai chữ số. Tập trung mở rộng không gian, tạo động lực tăng trưởng mới, thành phố đã hình thành thêm các nền tảng phát triển quan trọng: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do; 9 tháng đã có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư và 9 khu công nghiệp khởi công; đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án…

Thành phố cũng đã ban hành Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, chương trình đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và từng bước xây dựng hạ tầng 5G, dữ liệu dùng chung và cơ chế phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp tại thành phố đã vận hành cơ bản ổn định, từng bước đi vào nếp và hoạt động có hiệu quả. Các cấp chính quyền cũng đã tích cực, chủ động, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng được giữ vững.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quán quán triệt, tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp có thẩm quyền. Tinh thần đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương phải được truyền tải xuống đến các cấp trong các tổ chức đảng, trong Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ, có phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung cụ thể và thường xuyên làm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

Đối với công tác cán bộ, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát các điểm nghẽn, hạn chế, bất cập về đội ngũ cán bộ; đánh giá từng địa bàn về dân số, diện tích, khối lượng công việc, tính chất đô thị, nông thôn, biển đảo, cũng như yêu cầu phát triển, mục tiêu phát triển đối với từng địa bàn cơ sở để từ đó đánh giá được việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, qua đó có phương án điều chỉnh, cũng như là tăng cường công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ.

Lưu ý cần đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, Thủ tướng khẳng định nơi nào người đứng đầu năng động, quyết liệt thì công tác sẽ rất là tốt; phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo với môi trường số. Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế... đòi hỏi phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực, các tiêu chuẩn chức danh cũng phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí. Kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề khó phát sinh và đề xuất những điều mới, xử lý được việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước những tác động phức tạp; tăng cường làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng qui hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của thành phố, nhất là phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện và tiên phong gương mẫu, chấp hành pháp luật, qui định của Đảng.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả, thực chất Nghị quyết 57, có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng, có giá trị kinh tế, trong đó phải hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao, nhất là kế hoạch 100 ngày của Ban Chỉ đạo; ưu tiên ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lựa chọn các bài toán chiến lược của Hải Phòng để đặt hàng và thương mại hóa; tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ để hoàn thiện yêu cầu về sản phẩm công nghệ chiến lược; phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số, dữ liệu dùng chung và tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế…; quan tâm bảo đảm công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng cũng đề nghị Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trong những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, theo đó thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn, các dự án trọng điểm; hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp với các chỉ tiêu được đánh giá là khó khăn, xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng cũng lưu ý tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành để có sản lượng, có kết quả; đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái.

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế; tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực kết nối logistics; thúc đẩy phát triển các khu vực kinh tế, nhất là phát triển các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa; phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài còn lại, đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng, chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác hiệu quả; quan tâm xử lý cái thiếu hụt lao động bằng các cơ chế thu hút nhân lực, liên kết đào tạo; đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp; phấn đấu hoàn thành Quy hoạch chung của thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm và triển khai các nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

*Sáng cùng ngày, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K15.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bến K15, được biết đến là “Km số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển – tuyến vận tải chiến lược đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng của tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường, là nơi xuất phát của các con tàu không số, vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên con đường vận tải chiến lược trên biển, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Hải quân anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trong lòng biển mẹ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Thủ tướng và Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở Tổ dân phố Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn, một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, Thủ tướng mong ông Lê Viết Khản tiếp tục là tấm gương cho con cháu, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.