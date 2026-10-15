Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cả hệ thống chính trị đặt trọn niềm tin vào thanh niên

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Chương trình có sự tham dự của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 300 đại biểu thanh niên, đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cho biết, nhiều vấn đề được thanh niên trao đổi, đề xuất tại chương trình cũng là những trăn trở của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Việc một nửa thành viên Chính phủ có mặt tại cuộc đối thoại cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chúc mừng Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, khuyến khích người trẻ đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Thanh niên cần làm chủ khoa học công nghệ

Theo Thủ tướng, thời gian qua, thanh niên Việt Nam đạt nhiều kết quả trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều tổ công nghệ số cộng đồng do thanh niên tham gia đã hỗ trợ người dân trong quá trình xây dựng, vận hành chính quyền số, xã hội số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Các kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp trẻ có nhiều đóng góp trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật, công nghệ tài chính và blockchain. Một số startup công nghệ do thanh niên làm chủ triển khai thành công các dự án có quy mô đầu tư lên tới hàng chục triệu đô la.

Theo số liệu được nêu tại chương trình, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 tăng trưởng gần 68% so với năm 2025, lọt vào nhóm 50 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới và top 10 châu Á.

Bên cạnh lĩnh vực công nghệ, thanh niên tích cực tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, với nhiều sản phẩm kết hợp âm nhạc dân gian và đương đại thu hút đông đảo công chúng. Lực lượng trẻ cũng xung kích trong hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích này, đồng thời cho rằng, vẫn còn một số hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận. Một bộ phận thanh niên chưa xác định rõ lý tưởng sống, trách nhiệm với tương lai đất nước và khát vọng cống hiến.

Ông cũng lưu ý nguy cơ phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Theo Thủ tướng, công nghệ cần được sử dụng để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ, nhưng lạm dụng có thể cản trở khả năng sáng tạo, suy nghĩ và tìm tòi của người trẻ.

Một vấn đề khác là trình độ, kỹ năng của một bộ phận thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, trong khi cơ cấu việc làm đang thay đổi mạnh mẽ. Một số ngành nghề có thể không còn, nhiều ngành mới xuất hiện.

Thủ tướng chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

“Đây không phải là câu hỏi chỉ cho các bạn thanh niên mà cũng là câu hỏi của các cơ quan nhà nước, chuẩn bị gì cho các bạn để gia nhập thị trường lao động”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Ông cho rằng, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà phải đạt tăng trưởng cao, bền vững, đồng thời tạo việc làm trong các lĩnh vực mới và nâng cao tri thức, kỹ năng cho người trẻ.

Thủ tướng đề nghị thanh niên tham gia giải quyết những bài toán cụ thể của đất nước như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh, nâng cao năng suất và giá trị xuất khẩu nông nghiệp, phòng ngừa sâu bệnh, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế.

“Chúng tôi có các bài toán với các bạn và các bạn cũng phải đặt ra những câu hỏi với Chính phủ”, ông nói.

Theo Thủ tướng, các nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng bên. Thanh niên cũng cần làm rõ sản phẩm của mình đóng góp như thế nào vào quá trình phát triển đất nước.

Rà soát chính sách việc làm, nhà ở cho người trẻ

Để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thanh niên trong chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình.

Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở các ngành, các cấp.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030; nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là ở những ngành nghề mới và lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.

Bộ phải rà soát chính sách về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2027.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành phát biểu tại chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao thúc đẩy các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội; tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ tham gia, chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ. Cơ quan này cũng cần đề xuất chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực như AI, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử, hoàn thành trong quý IV/2026.

Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thành lập, vận hành doanh nghiệp và tạo thuận lợi để các dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển tư duy, năng lực đổi mới sáng tạo, kỹ năng thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và khả năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm. Các cơ sở giáo dục cần tăng cường hướng nghiệp, gắn kết với doanh nghiệp và thị trường lao động, khuyến khích hình thành không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.

Với khu vực nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, mở rộng cơ hội để thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại quê hương. Bộ Công Thương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trẻ xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường trong nước, quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị.

Một nội dung khác được Thủ tướng đề cập là nhu cầu nhà ở của thế hệ trẻ. Ông cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời nghiên cứu giải pháp hỗ trợ người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước được giao đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất chương trình tín dụng hỗ trợ người trẻ mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP, ngày 11/3/2023. Cơ quan này cũng cần khẩn trương hoàn thiện đề án về cơ chế, chính sách cho vay thuê nhà dài hạn, trong đó có phương án tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở xã hội, nhà cho thuê, nhằm hạn chế những bất hợp lý và đáp ứng nhu cầu của người trẻ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với chính quyền các tỉnh, thành phố, Thủ tướng đề nghị chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết; hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và người trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò đại diện, đồng hành, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; kết nối người trẻ với nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ sở đào tạo.

Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Kết luận cuộc đối thoại, Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên là lực lượng quyết định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ hiện thực hóa khát vọng, ước mơ, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

“Chúng tôi tin tưởng, với trình độ, năng lực cũng như khát vọng cống hiến của các bạn thanh niên thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này”, Thủ tướng nói.