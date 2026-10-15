Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cả hệ thống chính trị đặt trọn niềm tin và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận cuộc đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 15/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm".

Tham dự đối thoại có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, cùng 300 đại biểu thanh niên - đại diện cho hơn 21 triệu thanh niên cả nước.

Một nửa thành viên Chính phủ có mặt tại cuộc đối thoại

Phát biểu kết luận cuộc đối thoại, trong không khí phấn khởi đúng ngày kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng tham dự diễn đàn quan trọng này để trao đổi, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của các bạn thanh niên Việt Nam.

"Cá nhân tôi nghĩ các thành viên Chính phủ dự ở đây cũng có rất nhiều cảm xúc. Nhiều vấn đề mới được các bạn thanh niên trao đổi, đề xuất tại Hội nghị cũng là những trăn trở của Đảng, Quốc hội, Chính phủ - những vấn đề mà chúng ta đang đau đáu để có những giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả nhất cho đất nước. Một nửa thành viên Chính phủ có mặt tại đây cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới. Chúng tôi đồng hành cùng các bạn thanh niên giải quyết những vấn đề đặt ra", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam để cùng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan, Thủ tướng chúc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam để cùng quyết tâm phấn đấu, nỗ lực đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu quý thanh niên "vì thanh niên là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là lực lượng cơ bản trong bộ đội, công an và dân quân tự vệ, đang hăng hái giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc" (bài nói chuyện tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ngày 20/12/1961).

Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã có nhiều chủ trương, chính sách và được thể chế hóa, cụ thể hóa để triển khai thực hiện. Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định: "Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc".

Thủ tướng nêu rõ, với sự quan tâm của Đảng, cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rất quan trọng và toàn diện; trong đó nổi bật là:

Thứ nhất, thanh niên đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp. Nhiều tổ công nghệ số cộng đồng của thanh niên đã đồng hành cùng người dân trong xây dựng, vận hành Chính phủ số, xã hội số, đặc biệt là góp phần vào thành công của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay, bảo đảm bộ máy vận hành theo mục tiêu đã đề ra khá thông suốt, không có gián đoạn, thông qua việc đưa các tổ công nghệ, lực lượng tình nguyện hỗ trợ cho các địa phương tại những nơi khó khăn nhất, tại cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên.

Các kỹ sư, nhà khoa học, doanh nghiệp trẻ đã có nhiều đóng góp tiên phong vào các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Fintech, blockchain... Đặc biệt, các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á. Qua đó, đóng góp về chất cho tăng trưởng cao và bền vững, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ cho sản xuất, đời sống, tăng cường năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc đối thoại - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thứ hai, thanh niên tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm sáng nổi bật là các "concert quốc gia" và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế; qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Triển khai tích cực Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029".

Thứ ba, thanh niên sẵn sàng xung kích bảo vệ Tổ quốc, tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Rất nhiều thanh niên gia nhập lực lượng vũ trang và triển khai hiệu quả các phong trào "Tuổi trẻ bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương", góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhiều thanh niên cũng tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp vào các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần hiện đại hóa lực lượng Quân đội, Công an, phát triển công nghệ lưỡng dụng; chủ động, tích cực tham gia xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn do thanh niên khởi xướng dần được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường sống bền vững.

Thứ tư, thanh niên chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng. Thanh niên đã tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác học thuật và trao đổi văn hóa toàn cầu hằng năm, qua đó xây dựng tình hữu nghị bền vững với bạn bè các nước. Bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam tiếp tục tỏa sáng thông qua những thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic, cuộc thi đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, các sân chơi nghệ thuật và giải đấu thể thao quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, những dấu ấn trên đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sức sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích rất đáng tự hào mà thanh niên Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá như: Một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, đặc biệt là trách nhiệm trước tương lai dân tộc, tương lai đất nước, khát vọng cống hiến cho quá trình phát triển của xã hội, của đất nước.

Cùng với đó là xu thế lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây, nếu không cẩn thận thì có thể sẽ là xu thế lạm dụng, phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo. "Đây là hai mặt của một vấn đề. Chúng ta dùng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo để đóng góp vào thực thi nhiệm vụ nhưng nếu lạm dụng quá mức thì sẽ cản trở sáng tạo, suy nghĩ, tìm tòi của chúng ta", Thủ tướng bày tỏ. Ông cho rằng, đây là vấn đề chung nhưng lực lượng thanh niên là những người tiếp cận rất nhanh với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cần phải hết sức lưu ý.

Một vấn đề khác là trình độ, kỹ năng chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao và sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu thị trường lao động khi một số ngành sẽ không còn nữa và rất nhiều ngành mới xuất hiện. "Đây không phải là câu hỏi chỉ cho các bạn thanh niên mà cũng là câu hỏi của các cơ quan nhà nước, chuẩn bị gì cho các bạn để gia nhập thị trường lao động", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học - công nghệ, khởi nghiệp chưa có sự đột phá; nguồn lực huy động, bố trí cho các nhiệm vụ phát triển thanh niên còn hạn chế; một số nơi chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, chưa có hành động thiết thực để phát triển thanh niên...

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc đối thoại - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Có cơ chế, chính sách để đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho thế hệ trẻ

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến mới, nhanh, phức tạp, khó lường, vượt dự báo, Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động đang đặt ra sự cần thiết, cấp bách phải xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt.

Thủ tướng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên phải có định hướng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất; xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao chủ đề của chương trình đối thoại, song Thủ tướng lưu ý thêm, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng trưởng mà phải là tăng trưởng cao và bền vững, tạo việc làm trong những lĩnh vực mới, tăng cường tri thức cho các bạn trẻ để tham gia thị trường lao động đang chuyển dịch rất mạnh mẽ.

Thủ tướng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể; như tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng đánh giá, những câu hỏi và ý kiến mà thanh niên gửi tới Chương trình thể hiện tầm tư duy và khát vọng cống hiến lớn của tuổi trẻ Việt Nam; đồng thời đồng tình với những chia sẻ của Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan. "Chúng tôi có các bài toán với các bạn và các bạn cũng phải đặt ra những câu hỏi với Chính phủ", Thủ tướng phát biểu.

"Chính phủ đang thay đổi rất mạnh mẽ cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tập trung vào kết quả cuối cùng. Tất cả các công việc đều phải xác định rõ mục tiêu, kết quả đầu ra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, ai làm, ai phối hợp, cuối cùng kết quả là gì và khi nào có, kết quả đó đóng góp cho đất nước cụ thể được lượng hóa như thế nào. Các bạn thanh niên cũng phải như vậy, phải trả lời được câu hỏi những sản phẩm của mình đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước như thế nào", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng cho biết, các nghị quyết của Đại hội XIV, của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đều đã đề cập toàn diện đến những nội dung được nêu ra tại cuộc đối thoại; Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan tiếp tục cụ thể hóa trong các chương trình hành động để triển khai thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các chỉ tiêu về phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo nghiên cứu chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị, từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp. Trung ương đã có Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trên các lĩnh vực; Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16/7/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số.

Rà soát cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm và phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I/2027.

Các đại biểu thanh niên tham dự cuộc đối thoại - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức, đề xuất, tham gia, chủ trì và trưởng thành qua nhiệm vụ thực tiễn theo các cơ chế hỗ trợ quy định tại Nghị định số 263/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như: trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử...; hoàn thành trong Quý IV/2026.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu hỗ trợ, bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Bộ mời các doanh nghiệp, nhà khoa học tham gia các thiết chế, hạ tầng dùng chung mà Nhà nước đã đầu tư.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết 03 Nhà: Nhà nước – Viện, trường – Doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Triển khai hiệu quả Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi được Quốc hội thông qua, trong đó quan tâm đối tượng doanh nghiệp do thanh niên làm chủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm mạnh chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp, tạo thuận lợi để doanh nghiệp trẻ, dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn và các chương trình hỗ trợ.

Các đại biểu thanh niên tham dự cuộc đối thoại - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo, trong đó chú trọng phát triển năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, thị trường lao động; thúc đẩy đào tạo theo nhu cầu xã hội. Khuyến khích các cơ sở giáo dục hình thành không gian sáng tạo, phòng thí nghiệm, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối chuyên gia, doanh nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đề xuất tháo gỡ các khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn để mở rộng cơ hội cho thanh niên khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh tại nông thôn, làm giàu trên chính quê hương mình. Chú ý tạo điều kiện cho sự tham gia của thế hệ trẻ, các doanh nghiệp trẻ trong hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp; chú trọng hỗ trợ và tạo cơ hội cho người học (nhất là thanh niên) được thực hiện, áp dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công Thương tăng cường các chương trình đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; tăng cường phổ biến pháp luật, hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp trẻ về tiêu chuẩn, quy định, xu hướng thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung – cầu, phát triển thương mại điện tử; trong đó quan tâm các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm của các doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Phát huy vai trò của hệ thống Thương vụ trong hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Cung cấp thông tin thường xuyên cho Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên và các doanh nghiệp trẻ.

Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ. Khẩn trương hoàn thiện đề án để có cơ chế chính sách, phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách để cho vay thuê nhà dài hạn.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); sẽ có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp mà không mất quá nhiều nguồn lực.

"Những cơ chế, chính sách tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng những bất hợp lý mà đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng phát biểu.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp do thanh niên làm chủ tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách cho học sinh, sinh viên.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng đề nghị xây dựng môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Chủ động lựa chọn các vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết.

Tăng cường hỗ trợ thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo nghề, việc làm, vốn, công nghệ và thị trường; nhân rộng các mô hình hiệu quả, tạo sinh kế và việc làm bền vững tại địa phương. Tạo điều kiện cho các bạn trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tích cực tham gia đóng góp ý kiến, cũng như tổng hợp ý kiến của thanh niên, các doanh nghiệp trẻ tham gia xây dựng, hoạch định chính sách.

Chủ động phối hợp cùng Bộ Khoa học Công nghệ đăng ký các sản phẩm công nghệ chiến lược trên một số lĩnh vực cụ thể. Tích cực đóng góp ý kiến trong quá trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như trong xây dựng các văn bản hướng dẫn; phối hợp cùng VCCI trong tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các kiến nghị cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ.

Kết nối thanh niên với các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở đào tạo và thị trường; hỗ trợ hình thành mạng lưới thanh niên đổi mới sáng tạo, doanh nhân trẻ, trí thức trẻ và thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Chúng tôi tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực cũng như khát vọng cống hiến của các bạn thanh niên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này", Thủ tướng phát biểu.