: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nghi lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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