: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Ghi nhận suốt gần một tháng qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau nhiều đợt mưa lớn, ngập nước đang trở thành sức ép ngày càng rõ đối với một đô thị phát triển nhanh, không gian ngày càng mở rộng. Câu chuyện này không còn riêng của từng tuyến đường hay khu dân cư nữa, mà còn gắn với từng biến đổi đang diễn ra trên diện rộng.