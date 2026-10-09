Xã hộiThời sự

: Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Báo Tuyên Quang
681 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nghi lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nghi lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại biểu Việt Nam đón Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

vietnamplus.vn Xem link nguồn

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/tin-noi-bat/202610/thu-tuong-le-minh-hung-bat-dau-tham-chinh-thuc-vuong-quoc-campuchia-47167d0/