Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Sáng 9.10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2026, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, báo chí và truyền thông, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Lê Tuấn Anh và Phó Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Văn Hiếu chủ trì họp báo.