Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào

Sáng 8.10 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra, đánh dấu chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội. Đại hội xác định tiếp tục lấy sáng tạo nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm gốc; nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế làm những trụ cột chiến lược.