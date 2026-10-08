Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu Lào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu đón Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)