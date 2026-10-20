Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bảo đảm điện năng cho mục tiêu tăng trưởng và an ninh năng lượng quốc gia

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực trước hết là để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định pháp luật liên quan như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu…

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên nền tảng động lực là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì cần phải đầu tư các trung tâm dữ liệu, trong đó có trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. Điều này đòi hỏi yêu cầu lớn về bảo đảm năng lượng. Cùng với đó là triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Do vậy, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực để đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, người dân trong việc tiếp cận giá điện ở mức hợp lý. Cùng với đó, cần tìm được điểm cân bằng giữa nhà đầu tư và lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhân dân.

Liên quan đến yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực điện, Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Bộ Công Thương, dư địa phát triển thủy điện còn rất hạn chế, trong khi phát triển nhiệt điện phải tính đến cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Do đó, cần bảo đảm tỷ trọng hợp lý về cơ cấu nguồn điện, trong đó có thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí hóa lỏng, điện mặt trời, điện gió… Thủ tướng cũng lưu ý, cần phải tính toán, cân đối hợp lý tỷ trọng của các loại nguồn điện vì có những loại nguồn điện có chi phí rất lớn. Đây cũng là điểm cần được điều chỉnh trong Luật Điện lực.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đây là một trong những vấn đề được đặt ra khi sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại Quy hoạch điện VIII, bảo đảm các dự án được bổ sung, triển khai theo quy hoạch phải khả thi, không chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc cung ứng điện và giải tỏa công suất.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, đồng thời, sẽ hoàn thiện, cập nhật lại dự thảo các nghị định và thông tư kèm theo để bảo đảm đồng bộ, kịp thời.