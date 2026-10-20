Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bảo đảm cân bằng lợi ích khi sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận, chiều 20-10. Ảnh: media.quochoi.vn

Vấn đề đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đặt ra là khi sửa đổi, bổ sung, dự thảo cần bảo đảm đồng bộ Luật Điện lực với các Luật có liên quan. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho biết, đất nước xác lập mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên nền tảng động lực là khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bắt buộc phải đầu tư các trung tâm dữ liệu, từ đó đặt ra yêu cầu về năng lượng rất lớn.

Thủ tướng cho biết, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khoa học, công nghệ. Trên cơ sở đó đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Luật Điện lực với trọng tâm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư nhưng cũng phải bảo đảm cân bằng giữa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích nhà nước, lợi ích của nhân dân.

“Chúng ta phải sửa đổi Luật Điện lực để giải quyết những quan ngại của các nhà đầu tư, nếu không chúng ta không thể huy động được nguồn lực lớn để phát triển năng lượng sạch như điện khí, điện khí hóa lỏng, điện gió, điện mặt trời, điện gió ngoài khơi”, Thủ tướng nhấn mạnh và đặt ra yêu cầu tính toán tỷ trọng hợp lý của các lĩnh vực phát triển nguồn điện được điều chỉnh trong Luật.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: media.quochoi.vn

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết các nhà đầu tư đã trao đổi, để làm một dự án điện gió ngoài khơi mất khoảng 10 năm, nếu cải cách thủ tục hành chính thì có thể rút ngắn được một nửa thời gian. “Chúng ta đã sửa Luật Dầu khí và lần này sửa Luật Điện lực rất đồng bộ để có thể huy động nguồn lực đầu tư”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, nếu Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, cập nhật lại Quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm các dự án được bổ sung, được triển khai phải có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu cung ứng điện và giải tỏa công suất.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của người dân là lớn nhất nhưng đồng thời cũng phải bảo đảm lợi ích của các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng cho biết, Quy hoạch điện VIII có triển khai thực hiện được theo đúng tiến độ điều chỉnh hay không cũng phụ thuộc vào khuôn khổ pháp lý minh bạch, rõ ràng.