Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chiều 27/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11), từ ngày 27 - 28/11/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Thiếu nữ Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, có: ông Thongsalith Mangnomek, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; ông Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; ông Bouakhong Nammavong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ; bà Suanesavanh Vignaket, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; ông Leklai Sivilay, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; ông Malaithong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công thương; ông Linkham Douangsavanh, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Môi trường; ông Santisouk Simmalavong, Bộ trưởng Bộ Cộng nghệ và Truyền thông; ông Khonsavanh Somphaxay, Thứ trưởng Bộ An ninh; ông Kongthong Sukhavong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; bà Phonevanh Outhavong, Thứ trướng Bộ Tài chính; ông Soukhanxay Archkhawong, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, thư ký Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith sinh ngày 31/10/1968. Từ năm 1986 đến 1992, ông học chương trình đào tạo Thạc sĩ Quan hệ quốc tế tại Đại học Quan hệ quốc tế Moskva, Liên bang Nga.

Ông là chuyên viên phụ trách Australia, Vụ II, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1992-1994; chuyên viên phụ trách Mỹ, Vụ Âu Mỹ, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1994-1996; Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển tại Đại học Monash, Australia giai đoạn 1996-1997 và giữ chức Phó Trưởng phòng Tây Âu, Vụ Âu Mỹ, Bộ Ngoại giao giai đoạn 1998-2000.

Ông giữ các chức vụ: Bí thư thứ 2, Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc từ năm 2000 đến 2003; Trưởng phòng Liên hợp quốc, Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2003 đến 2004; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2004 đến 2007; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 2007 đến 2011; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 2011 đến 2012; Trưởng Phái đoàn Thường trực Lào tại Liên hợp quốc từ năm 2012 đến 2013.

Ông giữ các cương vị: Thứ trưởng Ngoại giao từ tháng 2/2014 đến tháng 4/2016; Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 4/2016 đến năm 2021; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2024; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ tháng 11/2024 đến ngày 5/10/2026.

Ngày 5/10/2026, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa X, ông được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước chuyến công tác của Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết việc tham dự các hội nghị cấp cao và thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào thể hiện lập trường nhất quán của Lào trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế. Chuyến công tác này có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc trên ba phương diện:

Thứ nhất, đối với quan hệ Lào - Việt Nam, đây là sự khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm chính thức cấp cao lần này cũng là dịp để rà soát tiến độ, khẳng định sự tin cậy về chính trị và xác định rõ phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo động lực thúc đẩy sự gắn kết giữa hợp tác song phương và các chương trình chung trong khu vực tiểu vùng.

Thứ hai, đối với tiểu vùng sông Mekong, Lào và Việt Nam là những thành viên tích cực của CLMV và ACMECS. Đây là dịp để tăng cường hợp tác giữa hai nước với các ưu tiên của hai cơ chế trên, đặc biệt trong các lĩnh vực kết nối, tạo thuận lợi thương mại, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác số và phát triển bền vững. Đồng thời, chuyến công tác nhằm góp phần nâng cao vai trò của Lào với tư cách là nước điều phối lĩnh vực giao thông trong khuôn khổ CLMV và là quốc gia trọng điểm thuộc trụ cột của ACMECS; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, nước điều phối các lĩnh vực của CLMV như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thương mại và đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ ba, để xây dựng Cộng đồng ASEAN, chuyến thăm cho thấy hợp tác giữa hai nước và hợp tác tiểu vùng đang ngày càng được tăng cường. Quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng vững mạnh sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối nền kinh tế và duy trì là trung tâm của ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả nổi bật, gồm: củng cố sâu sắc lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ hợp tác CLMV/ACMECS.