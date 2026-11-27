Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thiếu nữ Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)