Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Theo đó, chiều 27/11, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11), từ ngày 27 - 28/11/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Thiếu nữ Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tháp tùng Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11, có: ông Thongsalith Mangnomek, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; ông Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; ông Bouakhong Nammavong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ; bà Suanesavanh Vignaket, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch; ông Leklai Sivilay, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải; ông Malaithong Kommasith, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Linkham Douangsavanh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Santisouk Simmalavong, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông; ông Khonsavanh Somphaxay, Thứ trưởng Bộ An ninh; ông Kongthong Sukhavong, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Soukhanxay Archkhawong, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, thư ký Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến công tác của Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho biết việc tham dự các hội nghị cấp cao và thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Lào thể hiện lập trường nhất quán của Lào trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế. Chuyến công tác này có ý nghĩa chính trị và thực tiễn sâu sắc trên ba phương diện:

Thứ nhất, đối với quan hệ Lào - Việt Nam, đây là sự khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm chính thức cấp cao lần này cũng là dịp để rà soát tiến độ, khẳng định sự tin cậy về chính trị và xác định rõ phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, chuyến thăm cũng tạo động lực thúc đẩy sự gắn kết giữa hợp tác song phương và các chương trình chung trong khu vực tiểu vùng.

Thứ hai, đối với tiểu vùng sông Mekong, Lào và Việt Nam là những thành viên tích cực của CLMV và ACMECS. Đây là dịp để tăng cường hợp tác giữa hai nước với các ưu tiên của hai cơ chế trên, đặc biệt trong các lĩnh vực kết nối, tạo thuận lợi thương mại, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác số và phát triển bền vững.

Đồng thời, chuyến công tác nhằm góp phần nâng cao vai trò của Lào với tư cách là nước điều phối lĩnh vực giao thông trong khuôn khổ CLMV và là quốc gia trọng điểm thuộc trụ cột của ACMECS; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, nước điều phối các lĩnh vực của CLMV như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thương mại và đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân Alouny Kommasith tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, để xây dựng Cộng đồng ASEAN, chuyến thăm cho thấy hợp tác giữa hai nước và hợp tác tiểu vùng đang ngày càng được tăng cường. Quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam ngày càng vững mạnh sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối nền kinh tế và duy trì là trung tâm của ASEAN.

Phía Lào kỳ vọng chuyến thăm sẽ đạt được những kết quả nổi bật, gồm: củng cố sâu sắc lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ hợp tác CLMV/ACMECS.