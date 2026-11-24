Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Thanh Giang)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm của việc Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11) dịp này cũng như vai trò của nước Chủ nhà Việt Nam?

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11 từ ngày 27-28/11. Đây là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc chiến lược đối với quan hệ hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hợp tác tiểu vùng Mekong.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Nguồn: VGP)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào, đồng thời cũng là chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi được Quốc hội Lào khóa X bầu giữ chức Thủ tướng. Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến song phương đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Lào, đồng thời thể hiện sự kế thừa và tiếp nối nhất quán truyền thống quan hệ gắn bó, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước qua các thế hệ lãnh đạo.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Tiếp nối chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng vào tháng 10/2026 vừa qua, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ tạo xung lực chính trị mạnh mẽ, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy việc cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Về hợp tác tiểu vùng Mekong, việc Thủ tướng Lào tham dự cả hai hội nghị cấp cao thể hiện sự coi trọng của Lào đối với các cơ chế hợp tác khu vực, đồng thời khẳng định tinh thần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương. Đây là dịp để các nước thành viên đánh giá kết quả hợp tác, xác định những ưu tiên và giải pháp thúc đẩy liên kết trong giai đoạn tới. Trọng tâm là tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, logistics, thương mại, đầu tư và năng lượng; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong. Trong đó, CLMV có vai trò quan trọng trong thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế của các nước thành viên; ACMECS tập trung thúc đẩy kết nối các hành lang kinh tế, thương mại, đầu tư và huy động nguồn lực cho các dự án hợp tác chung.

Đối với Lào, tham dự hai hội nghị cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng, tăng cường kết nối với các nước trong khu vực và tranh thủ nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ các đối tác phát triển, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước phát huy lợi thế và vai trò là quốc gia kết nối trong tiểu vùng Mekong.

Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam sẽ phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm trong xây dựng chương trình nghị sự, thúc đẩy đồng thuận, đề xuất các sáng kiến hợp tác thiết thực, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các nước thành viên. Đồng thời, Việt Nam phát huy vai trò cầu nối giữa các nước trong tiểu vùng với các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho những lĩnh vực ưu tiên. Thành công của hai hội nghị không chỉ thể hiện ở các tuyên bố và định hướng hợp tác được thông qua, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những cam kết đó thành các chương trình, dự án cụ thể, có tính khả thi và mang lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia và người dân trong khu vực.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Việt Nam và sự tham gia tích cực của Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng lãnh đạo các nước thành viên, chuyến thăm chính thức Việt Nam và hai hội nghị cấp cao sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào, đồng thời góp phần xây dựng tiểu vùng Mekong hòa bình, ổn định, đoàn kết, kết nối và phát triển bền vững.

Một đoàn tàu chở khách của Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Chủ điểm của Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 lần này là “kết nối”, theo Đại sứ, Việt Nam và Lào có thể thúc đẩy hợp tác ra sao để làm nổi bật tầm quan trọng của sự kết nối trong khuôn khổ CLMV và ACMECS?

Việc lựa chọn “kết nối” làm chủ điểm xuyên suốt của Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11 có ý nghĩa chiến lược và đáp ứng yêu cầu phát triển của tiểu vùng Mekong trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, chuỗi cung ứng và phương thức liên kết kinh tế không ngừng thay đổi, tăng cường kết nối là điều kiện quan trọng để các nước phát huy lợi thế bổ trợ, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng, chống chịu trước những biến động bên ngoài. Kết nối không chỉ giới hạn ở hạ tầng giao thông mà cần được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, thể chế, công nghệ và con người.

Với vị trí địa lý và vai trò của mình, Việt Nam và Lào có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành những mắt xích quan trọng thúc đẩy liên kết tiểu vùng. Việt Nam có lợi thế về hệ thống cảng biển, quy mô thị trường, mạng lưới giao thông và khả năng kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế; trong khi Lào có vị trí trung tâm trên đất liền của tiểu vùng Mekong, có tiềm năng lớn về tài nguyên, năng lượng và khả năng kết nối với các nước láng giềng. Việc phát huy hiệu quả những lợi thế bổ trợ này không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường liên kết giữa các thành viên CLMV và ACMECS. Hai nước cần tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, logistics và các hành lang kinh tế tiểu vùng. Hai nước cần tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án kết nối trọng điểm như đường cao tốc Hà Nội – Vientiane, đường sắt Vientiane – Vũng Áng; đồng thời nâng cấp hệ thống cửa khẩu, các tuyến giao thông kết nối và hạ tầng logistics. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả cảng Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa của Lào tiếp cận các tuyến hàng hải quốc tế thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam. Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối các hành lang kinh tế Đông – Tây, Bắc – Nam, phát triển vận tải đa phương thức và đơn giản hóa thủ tục thông quan. Qua đó, từng bước giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa các nước trong tiểu vùng.

Thứ hai, đẩy mạnh kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và năng lượng, từng bước hình thành các chuỗi giá trị liên kết giữa các nền kinh tế. Việt Nam và Lào cần khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, công nghiệp chế biến, khai khoáng gắn với chế biến sâu và logistics. Đồng thời, thúc đẩy kết nối hệ thống điện, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng. Quan trọng hơn, cần mở rộng các mô hình hợp tác có sự tham gia của doanh nghiệp nhiều nước trong khu vực, qua đó hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ liên quốc gia, giúp các nước CLMV và ACMECS tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thứ ba, tăng cường kết nối thể chế, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân. Hai nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hài hòa các quy định liên quan đến thương mại, đầu tư, vận tải và xuất nhập khẩu; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác về hạ tầng số, thương mại điện tử, thanh toán xuyên biên giới và chia sẻ thông tin, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối kinh tế. Cùng với đó, cần tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhất là giữa các địa phương có chung đường biên giới. Đây là những yếu tố quan trọng để kết nối không chỉ được thể hiện qua các công trình hạ tầng mà còn được củng cố bằng sự gắn bó giữa doanh nghiệp và người dân các nước.

Việt Nam và Lào cần phát huy vai trò chủ động trong việc kết nối các sáng kiến, chương trình và dự án hợp tác song phương với các khuôn khổ CLMV và ACMECS; đồng thời tăng cường phối hợp với các nước thành viên, các đối tác phát triển và khu vực tư nhân để huy động nguồn lực, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của các hoạt động kết nối. Khi kết nối giữa Việt Nam và Lào được tăng cường và phát huy hiệu quả, đây sẽ là nền tảng quan trọng để mở rộng liên kết với các nước trong tiểu vùng, góp phần xây dựng một không gian kinh tế Mekong gắn kết, năng động, tự cường và phát triển bền vững.

Với quyết tâm chính trị và sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước thành viên, chủ điểm “kết nối” của CLMV 12 và ACMECS 11 sẽ không chỉ dừng lại ở định hướng mà từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích lâu dài cho các quốc gia và người dân trong toàn tiểu vùng.

Sơ đồ hướng tuyến đường cao tốc kết nối Thủ đô Vientiane với Thủ đô Hà Nội. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Đại sứ đánh giá như thế nào về nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam – Lào thời gian qua, điều này có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy các nội hàm mới trong hợp tác Việt – Lào cũng như trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng CLMV và ACMECS?

Có thể khẳng định rằng, thời gian qua, trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam và Lào được duy trì thường xuyên, liên tục với nhịp độ sôi động, nội dung ngày càng thực chất và hiệu quả. Các chuyến thăm, tiếp xúc và gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, cùng hoạt động trao đổi giữa các bộ, ngành, địa phương đã góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa hai nước. Đây không chỉ là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào mà còn thể hiện quyết tâm chính trị nhất quán của lãnh đạo hai nước trong việc không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Đặc biệt, trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng và kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính kế thừa, liên tục và thống nhất trong quan hệ hai nước. Thông qua các cuộc tiếp xúc trực tiếp, lãnh đạo cấp cao hai bên kịp thời trao đổi về những vấn đề chiến lược, đánh giá tình hình triển khai các thỏa thuận đã đạt được, thống nhất những định hướng hợp tác lớn và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Có thể nói, trao đổi đoàn cấp cao chính là một trong những cơ chế quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị và đồng thuận chiến lược thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Một trong những ý nghĩa nổi bật của nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao hiện nay là tạo động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Lào phát triển theo những nội hàm mới, sâu sắc và thực chất hơn, đặc biệt là cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”. Bên cạnh việc tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hai nước đang chú trọng tăng cường liên kết kinh tế, kết nối hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, thương mại và đầu tư; đồng thời mở rộng hợp tác trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu không chỉ là mở rộng quy mô hợp tác mà quan trọng hơn là tăng cường tính liên kết, bổ trợ và đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế, gắn chiến lược phát triển của mỗi nước với lợi ích lâu dài của nước kia.

Hai nước cần tiếp tục phát huy thế mạnh và điều kiện phát triển của mỗi bên. Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất, công nghệ, kinh nghiệm hội nhập và hệ thống kết nối với các thị trường quốc tế; Lào có vị trí địa lý chiến lược tại trung tâm tiểu vùng Mekong, tiềm năng tài nguyên và năng lượng, cùng khả năng kết nối với các nước lục địa Đông Nam Á. Việc kết hợp hiệu quả những lợi thế này sẽ mở ra không gian hợp tác mới, tạo điều kiện để hai nước cùng phát triển các dự án liên kết, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị có tính bổ trợ cao.

Không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ song phương, sự gắn bó và đồng thuận chiến lược giữa Việt Nam và Lào còn là nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng, nhất là CLMV và ACMECS. Thông qua trao đổi đoàn và tham vấn thường xuyên, hai bên có điều kiện chia sẻ thông tin, thống nhất ưu tiên và phối hợp lập trường đối với các vấn đề cùng quan tâm; đồng thời thúc đẩy những sáng kiến hợp tác thiết thực về kết nối giao thông, logistics, thương mại, đầu tư, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và quản lý bền vững nguồn nước sông Mekong.

Đặc biệt, Việt Nam và Lào có thể phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy sự gắn kết giữa các chương trình, dự án hợp tác song phương với các sáng kiến chung của CLMV và ACMECS, tăng cường phối hợp với các nước thành viên và đối tác phát triển nhằm huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả triển khai. Qua đó, hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho mỗi bên mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng của toàn tiểu vùng trước những biến động khu vực và quốc tế.

Với nền tảng tin cậy chính trị sâu sắc, sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, cùng quyết tâm và nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, nhịp độ trao đổi đoàn Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đây sẽ là động lực quan trọng để đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào ngày càng phát triển thực chất, bền vững; đồng thời đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thúc đẩy kết nối, hợp tác và phát triển bền vững trong tiểu vùng Mekong.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!