Một nghiên cứu quốc tế cho thấy nắng nóng cực đoan trong năm 2023 và 2024 đã khiến lượng nước tại các hồ, sông và hồ chứa trên toàn thế giới sụt giảm chưa từng có. Đáng chú ý, tình trạng thiếu hụt nguồn nước vẫn diễn ra ngay cả tại những khu vực hứng chịu mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng.