Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong
Chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV ) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11 từ ngày 27 đến 28/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-lao-tham-chinh-thuc-viet-nam-thuc-day-hop-tac-tieu-vung-mekong-246261127213045869.htm