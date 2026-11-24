Năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946 - 2026). Đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị làm nên bản sắc dân tộc, mà còn đặt ra yêu cầu phát huy văn hóa như một nguồn lực phát triển.