Thủ tướng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự các hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11
Ngày 23-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 (CLMV-12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công lần thứ 11 (ACMECS-11) từ ngày 27 đến 28-11-2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-lao-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-du-cac-hoi-nghi-cap-cao-clmv-12-va-acmecs-11-1065903