Ngày 23-11, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29-11, tại TPHCM.