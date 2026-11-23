Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines. (Nguồn: VGP)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Phu nhân, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-28/11.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Saleumxay Kommasith kể từ khi nhậm chức, diễn ra sau chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng vào tháng 10/2026, nhằm thắt chặt mối quan hệ gắn kết chiến lược và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng giữa hai nước.