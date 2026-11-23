Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: BNG

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith cùng Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) cùng Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS - 11) từ ngày 27 đến 28-11.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Hội nghị cấp cao CLMV - 12 và ACMECS - 11 là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các hội nghị nhằm định hướng và thúc đẩy các hoạt động hợp tác của các nước tiểu vùng Mê Công.